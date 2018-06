Homenagem aos fundadores e admissão de sócia nos 40 anos do Lions de Águeda

O Lions Clube de Águeda comemorou, no domingo, 40 anos de atividade ao serviço da comunidade

Na ocasião, o presidente do Lions Clube de Águeda, Joaquim Beja Simões, destacou as atividades que são desenvolvidas pelo clube, como as recolhas de sangue, rastreios e as iniciativas nas áreas do combate à fome, em prol do meio ambiente, cultura e da paz, destacando o projeto do Banco de Leite, que fornece, gratuitamente, leite a mais de uma centena de crianças em idade pré-escolar, oriundas de mais de 70 agregados familiares.

O dirigente destacou ainda “o decisivo apoio do seu associado Dr. António Faria Gomes” na atribuição de uma bolsa de estudo a uma jovem que acaba de se licenciar em medicina.

Um dos momentos altos da comemoração foi a admissão de uma nova sócia, Ana Maria Simões e o momento de reconhecimento do Clube ao vencedor nacional do Cartaz da Paz, Gonçalo Tralhão.

HOMENAGEM AOS FUNDADORES

Destaque ainda para a homenagem aos fundadores, evocando os que já faleceram com destaque para Horácio Marçal, e efusivamente saudados os sobreviventes Manuel Coutinho, Eleutério Costa, Armando Pires Roque e Virgílio Cardoso.

O presidente do Conselho Nacional de Governadores e o Governador do Distrito Centro Norte e o presidente do Lions Clube de Águeda procederam à entrega de certificados de apreço do presidente internacional de Lions Clubs, Naresh Aggarwal, e de placas alusivas de homenagem do Clube aos fundadores, cabendo a Manuel Gomes Coutinho a respetiva representação.

O Governador Paulo Rodrigues procedeu à entrega de certificados aos sócios do Lions Clube de Águeda que completaram 15 anos de serviço (Elisabete Neves); 20 anos (Joaquim Beja Simões e Manuel Neves); 30 anos (Luis Mendes da Paz e Angelino Nunes Ferreira; 40 anos (Manuel Gomes Coutinho, Eleutério Conceição Costa, Armando Pires Roque e Virgílio Campos Cardoso).

De destacar as presenças do governador do D115 Centro Norte, Paulo Rodrigues, do conselheiro internacional para Portugal e Espanha, José Ribeiro Gorgulho, do presidente do conselho nacional de governadores, José Carvalho Lopes, do presidente da região C, Carlos Ferreira, do presidente da divisão 8, Francisco Casimiro, e do presidente do Rotary Clube de Águeda, Carlos Franco.