Hostel and Friends é um novo conceito de alojamento em Águeda

“Quando duas amigas aguedenses se juntam, coisas fantásticas acontecem”. É assim que Cristina Cruz e Elisabete Cepa, duas vizinhas e amigas, sublinham a razão da sua mais recente aposta: o Águeda Hostel and Friends. Na rua José Veloso, bem na baixa da cidade, oferece alojamento e outras comodidades a preços acessíveis e o espaço está disponível para várias atividades sociais

Uma turista norte-americana, oriunda de Boston, foi a primeira cliente. Em 7 de julho de 2017. Era uma peregrina de Santiago sem reserva e surgiu à porta. Fez uma grande festa por descobrir que era a primeira “guest”. Ela e uma japonesa – “esteve três dias alojada mas não saiu” – inauguraram o espaço do Águeda Hostel and Friends.

Desde a data da inauguração, além naturalmente de cidadãos portugueses e de espanhóis, têm surgido turistas de todo o mundo: japoneses, holandeses, belgas, alemães, britânicos, italianos, coreanos e australianos, entre outras nacionalidades.

ALOJAMENTO E ATIVIDADES SOCIAIS

O conceito, disseminado na Europa turística, oferece alojamento a preços acessíveis. São 44 camas, em três dormitórios e em dois quartos familiares, uma cozinha comum muito bem equipada e áreas de lazer, incluindo um jardim exterior. Fomenta a relação entre hóspedes. A estadia inclui o pequeno almoço.

O hostel surgiu “da paixão pela cidade e da vontade em oferecer uma solução confortável e inspiradora a quem visita Águeda”. Cristina Cruz e Elisabete Cepa consideram que o local conjuga “a história e a criatividade”, pela proximidade das atrações e da zona baixa da cidade. “Tornou-se fácil quando conhecemos o edifício”, disseram ao RA.

“Todos os nossos quartos foram planeados para que os hóspedes se sintam em casa, somos rigorosos na higiene e comodidade, e atentos aos pormenores”. Além de um jardim, há um bar, que está aberto ao público. A ideia é projetar atividades sociais, para além do alojamento, num espaço agradável: eventos temáticos, meetings empresariais, almoços e jantares de grupo, aniversários… “Desejamos partilhar o espaço com o público e os hóspedes”.

ÁGUEDA SÓ ESTÁ PREPARADA EM JULHO E AGOSTO

O Águeda Hostel and Friends tem um site próprio e está acessível em plataformas de reservas. O Verão teve ocupação “acima das previsões iniciais”. Agosto, confidenciam, foi um mês excelente. “Os visitantes procuravam os guarda chuvas mas também vinham para Águeda por estar tudo cheio em Aveiro, pois há falta de alojamento na região”.

Segundo Cristina Cruz e Elisabete Cepa, a “reação tem sido muito positiva”. Os hóspedes “vêm à procura de alojamento mais económico com o máximo de conforto possível”. O hostel acabou por servir bastantes refeições em agosto, principalmente aos domingos, pois os restaurantes encontravam-se fechados. “Houve turistas que quiseram saber o que significava a palavra encerrado”.

O turismo é sazonal e, para as duas proprietárias do novo hostel, “a cidade tem de trabalhar o ano todo, pois só em julho e em dezembro está preparada para o turista; só aí está tudo aberto em termos comerciais. No último agosto esteve muita gente e não houve correspondência em serviços e animação”.

Esta “falta de preparação da cidade para o turismo” é algo que Águeda terá que enfrentar rapidamente, segundo Cristina Cruz e Elisabete Cepa. Nestes meses de menor afluxo o hostel tem pacotes especiais para estudantes do ensino superior mas pretende implementar dinâmicas para receber grupos culturais e desportivos. Espera ainda aproveitar o turismo religioso, designadamente os caminheiros de Santiago de Compostela e de Fátima. “Para maio temos já três dias praticamente esgotados”.

“Face aos preços que praticamos e ao conceito, a nossa oferta é agradável para peregrinos e para grupos”, sublinham. Já aconteceu em 2017 com o concurso de misses que se realizou em Águeda e com o grupo de Macau que visitou o município.

FOTO EM CIMA: As duas proprietárias do Hostel and Friends com a primeira hóspede, em 7 de julho de 2017