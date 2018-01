Hotel Moliceiro aposta na qualidade e localização

O Hotel Moliceiro está a comemorar 19 anos. Situado junto à Ria de Aveiro, aposta na qualidade, conjugada com a sua excelente localização, para oferecer aos seus clientes uma variada gama de serviços e facilidades que resultam numa agradável experiência

Projetado pelo arquiteto aveirense Paulo Gala e aberto desde 1998, com apenas 20 quartos na altura, o hotel sofreu obras de beneficiação e expansão, concluídas em abril de 2006, aumentando, nessa altura, a sua capacidade para 49 quartos, tendo em atenção a arquitetura envolvente.

“São de realçar os azulejos de relevo da fachada, muito característicos da arquitetura Arte Nouveaux e os painéis interiores de cerâmica, desenhados e produzidos por conceituados artistas Aveirenses como Jeremias Bandarra, Zé Augusto e ainda de referir as obras de arte expostas em todos os quartos de Mário Mateus e das zonas públicas, assim como outras de Gaspar Albino”, refere Cristina Durães, administradora e diretora daquela unidade.

Os quartos oferecem vista sobre a Ria, Praça do Peixe e para o jardim interior, sendo que três são suites, três superiores, nove deluxe, dois equipados para pessoas incapacitadas e os restantes 34 requintados standard, todos com ar condicionado, telefone direto, internet wireless grátis, TV LCD por satélite, entre muitos outros “mimos”.

Ao fazer o check-in o cliente é recebido com uma bebida de boas vindas, composta por vinho do porto ou espumante e ovos-moles e, nos quartos, há chá ou café e biscoitos e será também entregue, à hora pretendida, o jornal diário ou semanário (taxa acrescida). Na sala de estar e no bar há piano ao vivo ao fim de semana.

Muito focado no atendimento personalizado, o Hotel Moliceiro dispõe de programas à medida, proporcionando momentos especiais aos seus clientes.

O Hotel Moliceiro dispõe ainda de uma sala para reuniões ou cocktails e do serviço de vallet (livre de taxas).

Certificado em SGQ – Sistema de Gestão Qualidade e HACCP, o Hotel Moliceiro tem ainda direito ao uso da marca AENOR com o nº ER-1055/2012, que evidencia a conformidade do SGQ desta unidade hoteleira com a norma ISO 9001:2008. Cristina Durães reconhece que esta certificação é “motivo de orgulho de todos os que ali trabalham”.

O Hotel Moliceiro dispõe ainda de um vasto conjunto de facilidades, nomeadamente almofada á la carte, ginásio (protocolo com Clube Holmes Place).