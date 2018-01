Humoristas confirmados para o Festival Risorius

Os humoristas César Mourão e Rui Unas, bem como a cantora Rosinha, considerada a resposta feminina ao Quim Barreiros, são alguns dos nomes do Risorius – 6.º Festival de Humor e Arte de Albergaria-a-Velha. Nos dias 20, 25, 26, 27 e 28 de janeiro, mais de uma dezena de artistas das diferentes vertentes do humor, do stand-up comedy à música, passando pelo cartoon e cinema, vão passar pelo Cineteatro Alba e pela Biblioteca Municipal.

No dia 20, sábado, o Risorius desperta o “apetite” do público com duas sessões em jeito de Warm Up. Pelas 18h30, no Espaço Café-Concerto do Cineteatro Alba, Fernando Alvim e Nelson Nunes apresentam Com O Humor Não Se Brinca, um projeto que começou em formato de livro mas que agora saltou, com êxito, para podcast. A sessão conta com a participação especial de João Carlos Cunha. Já às 21h30, na Sala Principal, os autores de Bruno Aleixo – Pedro Santo e João Moreira – são os protagonistas de Curso de Humor Mister Cimba, a simulação de um workshop ao vivo, que visa caricaturar os cada vez mais comuns cursos de humor e stand-up.

Nicles Batatóides é o tema da conversa que vai juntar Rui Unas, Beatriz Gosta, Rosinha e o Albergariense Carlos Vidal na noite de 25 de janeiro, na Sala Principal do Cineteatro Alba. No dia seguinte, sexta-feira, os desenhos satíricos sobre problemáticas políticas e sociais de Vasco Gargalo podem ser apreciados na Sala de Exposições em Ensaios Sobre A Atualidade, com inauguração às 18h00. À noite, pelas 21h30, César Mourão promete um espetáculo original, onde o improviso, a interação e a surpresa são os ingredientes principais.

EXPOSIÇÃO E OFICINA

No sábado, 27 de janeiro, o festival Risorius inaugura mais uma exposição, desta vez, com trabalhos de Hugo Van Der Ding, autor de A Criada Malcriada. A mostra, denominada O Desenhador Que Não Sabia O Que Desenhar, é inaugurada às 16h00 na Biblioteca Municipal.

A seguir, pelas 16h30, Miguel Somsen junta-se a Hugo Van Der Ding para uma conversa/oficina sobre o livro Resumo de 2017 para Todos – Fátima, Futebol e Outros Festivais. A participação na ação é gratuita, mas carece de inscrição prévia para sac@cmalbergaria.pt. De regresso ao Cineteatro Alba, Carlos Vidal, Ana Bola, Luís Filipe Borges e

Vasco Correia apresentam “um espetáculo onde se mistura bom stand-up comedy com fraco teatro” às 21h30.

Como já é tradição, o Risorius – Festival de Humor e Arte de Albergaria-a-Velha encerra a programação com uma sessão de cinema no domingo, pelas 18h00. Este ano, o filme escolhido é São Jorge, de Marco Martins e Ricardo Adolfo, com interpretação de Nuno Lopes, que venceu o Prémio Orizzonti de Melhor Ator no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

GRATUITO OU A PREÇOS CONVIDATIVOS

As sessões do festival Risorius são gratuitas, com exceção dos espetáculos Nicles Batatóides, com bilhetes a três e dois euros, César Mourão e Carlos Vidal com Ana Bola, Luís Filipe Borges e Vasco Correia, ambos com ingressos de oito e cinco euros. O bilhete da sessão de cinema custa três euros, sendo de dois euros para os portadores Cartão Amigo, Cartão Sénior Municipal, Cartão Municipal de Voluntário e Jovens sub 23. O passe geral Risorius tem o preço de 16 euros. Os espetáculos da noite dispõem de serviço de babysitting gratuito.