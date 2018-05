IDL no Centro de Artes de Águeda

O Instituto Duarte de Lemos (IDL) promoveu o seu espetáculo anual no dia 24 de abril, no Centro de Artes de Águeda, envolvendo toda a comunidade educativa e todos os clubes afetos às expressões artísticas da escola.

Os alunos do 2.º e 3.º ciclos foram chamados a escrever poemas e contos respetivamente, subordinados a um tema da sua preferência, para o concurso literário D. Duarte Lemos.

“O teatro, a música e a dança associaram-se à celebração do exercício da escrita e, obviamente, aos mecanismos e processos de reflexão, ao espírito crítico e à mobilização de informação que a escrita solicita” , referiu o IDL.

O Ar(e)s d’ Ensaio fez-se representar em palco com a peça Madame Lemos. O Clube Play atuou de forma absolutamente brilhante. Vale a pena lembrar o investimento e a dedicação de um coro que fez notar o afeto que o liga à sua escola e às pessoas que a representam.

O hino do IDL, cantado com emoção, e uma homenagem dedicada a Zé Pedro, um dos fundadores da banda Xutos e Pontapés, com a música “O Homem do Leme”, integraram o espetáculo.

Também o Clube da Dança proporcionou momentos de alegria e jovialidade. Foi muito interessante observar a entrega dos dançarinos às coreografias apresentadas, às músicas escolhidas.