IEFP de Águeda: Centro Qualifica já certificou 55 candidatos em 2019

O Centro Qualifica do Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Águeda certificou 55 formandos no primeiro trimestre de 2019, através do processo RVCC (reconhecimento, validação e certificação de competências). Destes, 27 concluíram a certificação escolar de nível secundário, tendo obtido o certificado e diploma do 12º ano; os outros 28 viram reconhecidas e certificadas as suas competências profissionais enquanto assistentes administrativos, agentes em geriatria e técnico de vendas

De acordo com os dados da monitorização da atividade, este Centro Qualifica, no período em análise, inscreveu 110 novos candidatos que encaminhou para RVCC ou para ações da formação modular e visitou os cinco municípios (Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga) da sua área de intervenção.

Para o mês de abril, estão já agendadas novas sessões de júri com vista à certificação escolar de vários candidatos, provas de certificação de competências profissionais e diversas sessões de formação no âmbito do processo RVCC.