Igreja matriz de Águeda em obras

Iniciaram, no dia 2 de julho, as obras de restauro da igreja matriz de Sta. Eulália de Águeda. Está prevista a substituição total do telhado, limpeza e impermeabilização dos granitos e tratamento e pintura das paredes exteriores

O edifício da igreja de Águeda, dedicado a Sta. Eulália já existe desde a idade média, mas foi reconstruído em períodos distintos: princípios do século XVII, segundo quartel do século XVIII e no último quartel do século XX. O último ato de reconstrução terminou em 1978 pela ação do padre Carvalhais. Depois disso somente pequenas obras de manutenção foram realizadas.

Os quarenta anos que passaram e o desgaste de algum material começaram a dar sinais de degradação e falta de condições adequadas às exigências dos tempos atuais.

Estão a decorrer trabalhos de substituição total do telhado com colocação de isolamento térmico, a limpeza e impermeabilização dos granitos e o tratamento e pintura das paredes exteriores. Para uma segunda fase ficará o interior onde os arranjos serão mais substanciais.

APELO

À COLABORAÇÃO

DA POPULAÇÃO

A comissão de obras lançou uma Campanha “Telhas para a igreja matriz” com a finalidade de solicitar a colaboração dos Aguedense residentes, ou em outras terras de Portugal e também no mundo. Referem que “o edifício da igreja de Águeda é o monumento mais valioso do concelho de Águeda” e que, “também por isso, deve merecer o apoio de todos para que seja restaurado e continue a ser um marco na história desta terra”.

Na campanha é solicitado que possam ser doadas as 12 mil telhas necessárias. Cada telha tem o valor simbólico de um euro. Cada pessoa, empresa ou instituição escolherá o valor com que quer participar. Dos valores doados, se assim o desejarem, podem ser emitidos recibos de donativos. Os valores podem ser entregues pessoalmente ou por transferência bancária para o IBAN: PT 50 0036 0020 99100000379 47 do Montepio, balcão de Águeda.