Incêndios em Águeda

Dois incêndios deflagraram esta tarde no concelho de Águeda, o primeiro em Lamas do Vouga (15h03) e o segundo em Travassô (16h). De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para Lamas do Vouga foram enviados 76 operacionais, 17 meios terrestres e um meio aéreo; e para Travassô foram enviados 28 operacionais, cinco meios terrestres e dois meios aéreos.

Além destes, está ainda em curso um incêndio florestal na freguesia de Macinhata do Vouga,no limite com o concelho e Albergaria-a-Velha, cujo alerta foi dado às 11h29. Envolve 130 operacionais, 40 meios terrestres e quatro meios aéreos. Foi o segundo incêndio do dia em Macinhata do Vouga, após um primeiro verificado às 9h45, que está em fase de resolução, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

NOTA: Incêndios trazem dor e luto, impotência e revolta, destruição e pobreza! Penalizam fortemente o meio ambiente e a qualidade de vida das populações. Estamos de luto e não publicamos fotografias avermelhadas pelas chamas que nos indignam. Apelamos a todos para que o façam. Se repudiamos esta calamidade, digamos não ao espetáculo da destruição!