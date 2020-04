O Município de Oliveira do Bairro e a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada estão a promover sessões de informação on-line em direto para empresários, sobre várias temáticas, no âmbito da pandemia da COVID-19.

Jorge Pato, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica que a iniciativa “COVID-19: E agora a economia?” tem como objetivo “minimizar as graves consequências que a pandemia está a ter e vai ainda provocar nas empresas do nosso Concelho e respetivos postos de trabalho”. Para o autarca, “com a quantidade de informação e legislação que tem sido publicada quase diariamente, é normal as pessoas, e os empresários em particular, não conseguirem assimilar toda a informação. Assim, é fundamental alguém informar o que existe ao nível de apoios estatais e o que podem e devem fazer nesta situação, sendo importante criar oportunidades para que possam colocar as suas dúvidas a uma entidade vocacionada naturalmente para esta função”.

A parceria com a ACIB é, para Jorge Pato, “natural e absolutamente imprescindível, tendo em conta a sua missão e o trabalho que a associação tem realizado em prol do tecido económico do concelho e da região”. “Temos uma relação muito próxima com a ACIB e, tendo os mesmos objetivos, de apoiar os empresários nesta fase muito difícil, é natural que as estratégias sejam pensadas e concertadas em conjunto”.

A próxima sessão da iniciativa “COVID-19: E agora a economia?” vai realizar-se no próximo dia 8 de maio. Todas as sessões são emitidas em direto nas páginas de facebook da associação e do Município, com a possibilidade de as pessoas colocarem questões em tempo real ao orador, para resposta imediata. Os vídeos das sessões ficam nas duas páginas de facebook, para posterior consulta.

Até ao momento já se realizaram três sessões, nos dias 17, 27 e 28 de abril. A primeira sessão foi orientada pela jurista Sandra Oliveira, que explicou “O Regime de Lay-off Simplificado”, e a segunda contou com Ana Moreira, formadora e consultora em Recursos Humanos e desenvolvimento pessoal, que teve como tema “Poder Emocional e a Resiliência em Tempos de Crise”. A terceira sessão teve como oradores Alexandre Sales e Marisa Azevedo, da EuroPGS, que falaram sobre “O Impacto da Pandemia COVID-19 na utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).