Início da construção da área empresarial 4.0 na Gafanha de Aquém

Foram iniciados os trabalhos referentes à construção da “Área de Acolhimento Empresarial da Gafanha de Aquém”, que representa um investimento de 484 626,30 euros, cofinanciado a 85% pelo Programa Operacional Regional do Centro, do Portugal 2020, e com um prazo de execução de 10 meses

Este novo polo empresarial localiza-se junto ao Ecocentro Municipal (na zona norte da Gafanha de Aquém) e contempla uma área de cerca de dois hectares com disponibilidade de vários lotes entre os 600 e os 2.200 metros quadrados.

Esta obra, da responsabilidade da Câmara de Ílhavo, pretende criar condições que “potenciem a localização e fixação de indústrias de nova geração – designadamente as relacionadas com a indústria 4.0 no âmbito da digitalização da economia – assegurem mais investimento, promovam mais e melhor emprego e promovam um maior desenvolvimento do município”.

O projeto prevê, nas diversas fases da sua implementação, dotar urbanisticamente a zona de vias de acesso, passeios, estacionamento, zonas verdes e restantes infraestruturas (água, saneamento, pluviais, eletricidade, telecomunicações e gás) de apoio às empresas, sendo o modelo de gestão previsto a repartição de responsabilidades entre a Câmara Municipal, entidades públicas e associativas, através de acordos de parcerias e protocolos.