Inscrições para o Friendship Tour

A quarta edição do Friendship Tour, marcada para 11 de julho, já tem 80% da lotação confirmada, com inscrições de participantes provenientes de vários pontos do país

A edição 2020 do Friendship Tour vai decorrer a 11 de julho, entre as 18 e as 22 horas, no cais do rio Águeda existente na praça 1º de Maio. Insere-se no Agitágueda e, este ano, alia o evento à saúde com a criação de uma área de rastreios. Esta área abrirá ao público logo que o secretariado do Friendship Tour comece a acolher os participantes, a partir das 16 horas. A organização do Friendship Tour mantém todos os serviços de apoio anteriores, como zonas de lazer, secretariado e massagens.

O Friendship Tour vai contar apenas com instrutores que vão dar aula – serão oito ao todo – e as inscrições estão a decorrer em bom ritmo. Abriram a 2 de fevereiro e nas primeiras 24 horas 50% da maratona estava reservada. No início desta semana, 80% da lotação está confirmada, com participantes oriundos do distrito de Aveiro (45%), Faro, Açores, Viseu, Porto, Lisboa, Leiria, Coimbra e Braga.

Os organizadores Ricardo Dinis e Humberto Silva confirmaram ainda ao Região de Águeda que “65% das inscrições foram feitas por participantes que regressam e 35%são novos participantes”, situação que “vai ao encontro” das suas pretensões: de “cativar cada vez mais público, retendo os atuais”.

Regista-se um “aumento de adesão”, sendo que quem pretenda inscrever-se pode faze-lo na página oficial do evento – www.friendshiptour.pt – ou na plataforma da Lap2go.

O Friendship Tour é uma maratona de cycling, que no anfiteatro criado no cais do rio Águeda reúne centenas de participantes num cenário único. Os instrutores dão a aula numa plataforma instalada no rio para o efeito.