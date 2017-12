Abriu oficialmente, e até 31 de janeiro, o período de inscrições para os projetos musicais, de todos os géneros, que pretendam integrar a bolsa de grupos do OuTonalidades 2018. O circuito decorrerá no próximo outono (21 de setembro a 21 de dezembro de 2018), mas esta 22ª edição trará grandes novidades.

Os grupos interessados podem inscrever-se através do site oficial. Uma mostra pré-OuTonalidades (já em março, logo após a pré-seleção) e uma temporada extra (que prolongará o circuito até a primavera seguinte chegar) são duas novidades que se juntam às alianças internacionais com circuitos congéneres no estrangeiro (durante todo o ano), multiplicando as oportunidades de circulação dos grupos participantes.

Após a inscrição online dos grupos, e até finais de fevereiro, irá decorrer a fase de pré-seleção, da qual resultará a bolsa de grupos de 2018. A mostra pré-OuTonalidades – absoluta novidade – decorrerá em Águeda no próximo mês de março, envolvendo grupos que pretendam apresentar-se ao vivo, como complemento da sua pré-seleção, na presença de potenciais programadores do circuito.

A partir de março, os espaços culturais aderentes já poderão programar os concertos desta edição, a realizar-se de 21 setembro a dezembro de 2018, como habitualmente. Como novidade, os mesmos espaços culturais poderão vir a programar concertos na temporada extra OuTonalidades (prolongando-o até 21 de março seguinte), a partir da mesma bolsa de grupos 2018, para a qual se abrem agora inscrições.

Prossegue, assim, a “missão de incentivo à circulação” da música ao vivo do OuTonalidades, num trabalho em rede “cujas dinâmicas se consolidam a cada novo ano”, fruto do “crescente” número de parcerias da d’Orfeu AC, num “esforço de reinvenção contínua” do circuito.