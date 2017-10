Instalação dos órgãos do município de Albergaria-a-Velha

A cerimónia de instalação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Albergaria-a-Velha vai ter lugar no próximo sábado, 21 de outubro, pelas 15h30, no Salão Nobre dos Paços do Município.

Na Assembleia Municipal tomam posse os 21 membros municipais que, de acordo com os resultados das eleições autárquicas de 1 de outubro, estão distribuídos da seguinte forma: 13 membros do CDS-PP, 6 membros do PPD/PSD e 2 do PS. A estes representantes acrescem os presidentes das 6 Juntas de Freguesia, 4 do CDS/PP e 2 do PPD/PSD.

Na Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha tomam posse o presidente António Loureiro (CDS/PP) e os vereadores Delfim Bismarck (CDS/PP), Catarina Mendes (CDS/PP), Sandra Almeida (CDS/PP), José António Pereira (CDS/PP), José Licínio Pimenta (PPD/PSD) e Nuno Silva (PPD/PSD).