A instalação da Assembleia Municipal de Águeda e a tomada de posse de todos os eleitos para a Câmara e Assembleia municipais está marcada para o próximo dia 24 de outubro (uma terça-feira), às 19 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Problemas de agenda, motivado pela ausência nos dias anteriores de alguns dos autarcas que vão tomar posse, atiraram para o último dia a marcação da instalação dos órgãos municipais em Águeda. O dia marcará oficialmente a passagem de testemunho de Gil Nadais, na presidência desde 2005, para o seu vice-presidente Jorge Almeida, que será assim o sexto presidente eleito democraticamente em 12 atos eleitorais para as autarquias.

Na ocasião, Francisco Vitorino passará também o testemunho ao novo presidente da Assembleia Municipal. Porém, ao contrário do que sucede para a câmara (o presidente é eleito diretamente pelo voto dos cidadãos), na Assembleia Municipal a eleição ocorrerá durante a sessão do dia 24, votando todos os membros que passam a compor este órgão autárquico.

Esta sessão acontecerá já depois de todas as 11 assembleias de freguesia terem sido instaladas, uma vez que o presidente das juntas terá por inerência assento na Assembleia Municipal.