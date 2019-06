IPB na feira de Aveiro

O Instituto Profissional da Bairrada (IPB) participou, pelo quarto ano consecutivo, na Feira Vocacional e Profissional de Aveiro, que decorreu nos dias 9 e 10 de maio, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro.

De acordo com o diretor do IPB, Nuno Santos, “esta foi uma excelente oportunidade de divulgar a nossa oferta educativa e formativa, demonstrando o que de melhor se faz no ensino profissional em áreas como a eletrónica, automação e comando; manutenção industrial e mecatrónica automóvel”.

O diretor explica ainda que “o stand do IPB estava lotado com trabalhos realizados pelos alunos dos diferentes cursos, trabalhos e ideias originais vencedoras de alguns concursos”.

“Os visitantes puderam observar e contactar com projetos interessantes, dotados de tecnologia, realizados pelos nossos alunos”, afirma este responsável, acrescentando que, “desta forma, proporcionámos aos alunos visitantes o acesso e o contacto com diferentes saídas profissionais, contribuindo, assim, para uma mais fácil e consciente decisão quanto às suas escolhas”.