Isabel Moreira eleita presidente nacional do Lions

A aguedense Isabel Moreira, jornalista do Região de Águeda, foi eleita presidente do Conselho Nacional de Governadores para o mandato 2019/2020 durante as convenções dos Lions, que tiveram lugar em Braga. A tomada de posse está marcada para julho de 2019.

Isabel Moreira, que já tinha sido governadora distrital no mandato 2012/2013, pretende “garantir a fidelidade” aos princípios e estatutos da associação, bem como “estimular atividades de serviço” a nível nacional e “fomentar boas relações entre os clubes”, além da coordenação entre os dois distritos do Lions em Portugal.

“Sinto-me naturalmente muito honrada com esta eleição e tudo farei para continuar a dignificar o Lions e as pessoas que acreditam em mim e nas minhas capacidades para exercer um dos cargos mais importantes no Lions, ao fim de 12 anos no Movimento”, referiu Isabel Moreira.