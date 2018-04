Jazz invade Águeda de 29 de abril a 1 de maio

Águeda acolhe a “Pauta Jazz” com concertos da Orquestra de Jazz de Águeda e Miguel Calhaz e Septeto do Hot Clube de Portugal. A programação dedicada a este género musical não se fica por aqui, inclui também sessões de cinema, exposições, masterclass e oficinas.

A 30 de abril assinalasse-se o “Dia Internacional do Jazz” e Águeda junta-se às comemorações internacionais com o evento “Pauta Jazz”, que decorrer entre os dias 29 de abril e 5 de maio.

No arranque do evento, a 30 de abril, pelas 22 horas, no Café Concerto do Centro de Artes de Águeda (CAA), sobe ao palco o Septeto do Hot Club de Portugal. No dia seguinte, no mesmo local e sujeita a inscrição prévia, apresentam uma masterclasss sobre a história do Jazz, os vários estilos e épocas, as especificidades de cada instrumento e as várias facetas dos septetos ao longo dos anos.

A “Orquestra Jazz Águeda” produz um concerto com o cantor e contrabaixista Miguel Calhaz, num tributo à obra de José Afonso, com arranjos do compositor Vasco Miranda a 5 de maio, no auditório CAA, pelas 21h30. Inspirada na tradição do Jazz, a “Orquestra Jazz Águeda “ é um projeto criado pela “Pauta Humana” e a Câmara Municipal de Águeda, em 2016, e constitui-se como um laboratório para a produção de música e um pólo de dinâmica criativa e cultural no panorama da produção de música em Portugal.

A programação conta também com a exibição do filme “Melodias de Jango”, no domingo, 29 de abril, no cinema auditório do CAA.

A exposição “Jazzbandista” em cartaz de 29 de abril a 5 de maio, na sala estúdio, é uma seleção de documentos que fazem parte de uma coleção de composições, apontamentos e anotações que datam da primeira metade do século XX. Um conjunto de incríveis manuscritos, transcrições de peças e excertos musicais para diferentes instrumentos onde se verifica uma clara relação com a notação da música Jazz. Documentos únicos que fazem parte de uma coleção privada cheia de memória da história e do imaginário da cultura popular e da vida da região de Águeda.

Os apaixonados por este género musical podem ainda usufruir das “Oficinas de Jazz Musical”, nos dias 2 e e 3 de maio, na sala estúdio/exterior do CAA, podendo experienciar exercícios de voz, interpretação e técnicas de jazz dance. Os participantes são convidados a trabalhar a sua coordenação motora, noções espaciais, alongamento e flexibilidade.

Paralelamente, de 22 de abril a 6 de maio, decorre a residência artística MadMud Pools.