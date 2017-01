Joaquim Monchique em Águeda

Joaquim Monchique assume o papel de God (Deus) e sobe ao palco do Cine Teatro S. Pedro, em Águeda, no dia 13 de janeiro, na primeira Sexta Cultural de 2017.

Na peça, God anuncia como vão as coisas pela terra. Ao constatar que não estão assim tão bem, vê-se obrigado a intervir no rumo da humanidade, de forma a tornar a vida mais aprazível. Para isso, conta com a ajuda dos seus arcanjos, Miguel e Gabriel, personagens interpretadas pelos atores Diogo Mesquita e Rui Andrade. Os bilhetes estão à venda na Biblioteca Municipal de Águeda, Piscinas Municipais e Cine-Teatro. Custam 5 euros sem comprados antecipadamente ou 8 euros no dia do espetáculo.

Entretanto, a Câmara Municipal de Águeda divulgou os espetáculos das Sextas Culturais para o primeiro trimestre de 2017. Depois do espetáculo GOD, com Joaquim Monchique, marcado para sexta-feira, dia 13, segue-se “Filho da Treta” em fevereiro e, em março, será a vez de “Toques do Caramulo”. Os bilhetes estão à venda na Biblioteca Municipal de Águeda, Piscinas Municipais e Cine-Teatro S. Pedro. Custam 5 euros se comprados antecipadamente ou 8 euros no próprio dia.