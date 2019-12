Jogos das equipas de futebol jovem de Águeda

Resultados e constituição de equipa das 46 formações jovens do concelho de Águeda – Fermentelos, LAAC, Valonguense, Mourisquense e RD Águeda – que disputaram jogos de futebol no fim-de-semana de 23 e 24 de novembro.

FERMENTELOS

Juniores penalizados em Esmoriz

JUNIORES – Derrota (1-2) em Esmoriz, penalizados pelo árbitro: Gui; Diogo, Pedro, Bruno, Wilson, Igor, Gerson, Ricardo, André, Hugo Leite (1) e Miguel. Jogaram ainda: João Marques e João Mota. Treinador: Marco Delgado.

JUVENIS – Empate (1-1) na receção ao Juveforce: Ruben; Diogo Santos, Raul, Condesso, Couceiro, João, Carvalho, Moita, Renato, Freire (1) e Lucas. Jogaram ainda: Daniel, Tiago Gomes, Rafa, Gabriel, Batista, Mota e Marques. Treinador: Raul Duarte.

INICIADOS – Derrota (0-5) em Águeda: Duarte; Marcelo, Tomás Silva, Pedro, Campos, César, Tiago, David, Dinis, Tomás Nolasco e Bruno. Jogaram ainda: Simão, Pedro Dinis, Joel, Bernardo, André, Diogo e Ruben. Treinador: Daniel Sampaio.

INFANTIS A – Vitória (4-1) com Benfica de Aveiro, fora: Valentim, Carlos (2), Tiago Pires, Simão, Miguel, Rodrigo, Ruben (1), Gui, Lucas, Dani (1) e David. Treinador: Rafa.

BENJAMINS A – Vitória (5-3) na receção ao Mourisquense: Leandro, João Ferreira, Tiago, Tomás, Tigas, David (2), Carvalho (1), Simão, Gabriel, Jonas (2) e Gonçalo. Treinador: Cláudio.

BENJAMINS B – Empate (2-2) em Juveforce: Rodrigo, Zé, Catarina, Neves, Leo, Simão, Henrique, Bolonas, Jara, Tiago e Matias (2). Treinador: Filipe.

PETIZES – Derrota (1-7) com o Mourisquense: Tomás Pires, Gabriel, Eduardo, Moita, Fabian, Tomás Sampaio e Francisco Dias (1). Treinador: Flávio.

LAAC

Juniores vencem Mourisquense

JUNIORES – Vitória (3-2) na receção ao Mourisquense: Gonçalo; Baptista, Daniel Abreu (1), Zicas, Simões, Tiago Oliveira, Alex, Marcelo Silva (1), Lemos, Iago e Candeias (1). Jogaram ainda Pardal, Figueiredo, Garcia, Filipe e Gaio. Treinador: Serginho.

JUVENIS – Vitória (5-2) na receção ao Oliveirinha, subindo à liderança da série: Pardal; Tiago Silva, Pires, João Pedro, Carlitos, Tomás, Almeida, Marcelo, Paulo, David Henriques e Ferreira (5). Jogaram ainda Ricardo R., Dylan, Rosmaninho, Graça, Sucena e Diogo Silva. Treinador: Bruno Silva.

INICIADOS – Derrota (1-2) na receção ao Famalicão: Hugo; Rúben Castro, Renato, Lucas (1), Ribeiro, André Calado, Rúben Barbosa, Gabriel, Rodrigo Ferreira, Luís Sousa e Pedro. Jogaram ainda, Lara, Lemos, Diaz, Tomás, Samuel e Yuriy. Treinador: Daniel Martins.

INFANTIS B – Derrota (1-9) na Vista Alegre: Ivan; João Almeida (1), Renato, André, Margarida, Diogo Cunha, Mateus, Gabriel, Pipo, Sebastião e Rui Marques. Treinador: Bruno Silva.

BENJAMINS B – Derrota (2-6) em Barroca: André Domingues, Rodrigo Pedro (1), Tomás Almeida, Dinis Barbosa, David Macedo, Rodrigo Costa, Ricardo Nogueira, Diogo Delgado, Daniel Bentham, Tiago Micael, Sardorbeck e Gabriel. Treinador: Igor Rosa.

TRAQUINAS A – Empate (3-3) na receção ao RD Águeda: Sebastian, Leandro, Fábio, Guilherme, João Tavares, Filipe, Tomás Jesus, Miguel, Lucas, Salvador, Micael Júnior e Bárbara. Treinador: João Teixeira.

TRAQUINAS B – Derrota (2-5) na receção ao Anadia: Bernardo, David Domingues, Tomás Jesus , Guilherme, Rodrigo Vieira , Afonso Rocha, Bárbara Rocha, Tomás P. e Leonardo . Treinador: João Teixeira.

PETIZES – Vitória (9-6) com o Águeda: Daniel, Rodrigo Pires, João Afonso, Santiago, Maria, Diogo, David Azevedo, David Bentham, Francisco Santos e Henrique. Treinador: José Nuno e Daniel Pereira.

VALONGUENSE

Juniores perdem primeiros pontos

JUNIORES – Derrota (3-5) no Luso: Goncalo; Brinco, Leonardo, Fernandes, Miguel Santos, Adriano, Vasco (1),Allan (1),Gabriel, Alexis, Mauro Neto e Clementino. Suplentes: André Pereira (1), Patrick, Francisco Pinto, Ruben e Barbosa. Treinador: Miguel Ferreira.

JUVENIS – Vitória (3-1) na receção ao Bom Sucesso: Lucas; Baptista, Francisco Pinto, Rodrigo, Miguel Pereira, Rúben, Tiago, Dinis (1), Patrick ,Tiago Lemos e Mauro Neto (1). Suplentes: Lucas Fernandes (1), Bruno Silva, Cristiano, Oliveira, Estimado e Monteiro. Treinador: Bruno Rodrigues.

INFANTIS A – Vitória (3-2) com o Mourisquense, fora: Martim Ferreira; Afonso Sousa, Oliveira (1), Rodrigo, Leandro (1), Duarte (1), Ricardo, João Tavares e Simão. Treinador: Francisco Marques.

INFANTIS B – Derrota (3-4) com o Nege: Rafael; Rodrigo, Tomás, Martim, André Vidal (3), Diogo Pinho, Leandro e Marco. Treinador: Sérgio Almeida.

BENJAMINS A – Derrota (1-10) na receção ao Beira Mar: Leandro; Lourenço, Tomás (1),Rodrigo, Rafael, Martim, Rúben Fernandes e Martim Ferreira. Treinador: Pedro Alves.

BENJAMINS B – Derrota (0-5) na Gafanha:

Maksim; Avelino, Gabriel, Barbosa, Diego Lopes, Francisco, Diego, Rodrigo e Guilherme. Treinador: Bruno Almeida.

TRAQUINAS B – Vitória (4-2) com o Beira Mar: Ruben; Diogo, David, Leonardo, Gabriel (2), Dinis (1), Guilherme (1), Matias e Gabriel Pinhão. Treinador: Fábio Pinhão.

MOURISQUENSE

Juvenis e iniciados lideram na 2ª distrital

JUNIORES – Derrota (2-3) com a Laac, fora: Eduardo; Tendeiro, Rodrigo, Bastos, Santos, Gouveia (1), Rui Bastos, Neto, Pimenta (1), Melo e Alegria. Jogaram ainda: Ricardo, Rodrigues, André Tavares e João Tavares.

JUVENIS – Vitória (5-1) com o Beira Mar B, em Cacia: Rodrigo; Simões, Gabriel, Félix, Alves (1), João Silva (2), Rodrigo Gomes, Ricardo, João Lopes (1) e Almeida. Jogou ainda: Frederico. Treinador: Hello.

MOURISQUENSE – Vitória (3-0) com o Gafanha C, fora: Miguel Pinto; Teixeira, Afonso (1), Branco, Mota (2), Gonçalo, Pinheiro, Rui Braga, Cabral, Diogo Pereira e Graça. Jogaram ainda: Afonso Santos, Bruno Gomes, João Tavares, Areosa e Gonçalo Almeida. Treinador: Hernâni.

INFANTIS A – Derrota (2-3) na receção ao Valonguense: Rodrigo Silva, Lucas, Santiago, André Oliveira, André Madaíl, David Almeida, Bernardo, Xavier, Leo, David Alves, Rodrigo Ferreira e Vasco. Treinador – José Oliveira.

INFANTIS B1 – Empate (1-1) com a CB Aveiro, fora: Luís, Matos, João, Jovane, Miranda, Diogo, Débora, Tiago Teixeira e Bernardo. Treinador – João Brites.

INFANTIS B2 – Derrota (0-4) na receção à CB Aveiro: Tiago, Eduardo, Guilherme, Leo, Kiko, Ismael, Afonso e Tomás. Treinador – Hernâni.

BENJAMINS A – Derrota (3-5) em Fermentelos: Fonseca, Gonçalo, Rui, Simão, João Tomás, Gustavo, Maria, F.Figueiredo, Brenha, Martim Capela, Cabral e Tiago. Treinador – António Mário.

BENJAMINS B – Derrota (4-8) na receção ao Beira Mar: Gui, Duarte, Leonardo, R.R., Frutuoso, Salvador, Dinis, Leandro, Afonso, Vicente e Leo. Treinador – José Lourenço.

TRAQUINAS A – Derrota (1-3) na receção à CB Aveiro: Maria, Kiko, Santiago, Diego, Ibrahim, Gonçalo, Simão Ferreira, João, André, Eduardo, Madalena e Afonso. Treinador – Gabriel.

TRAQUINAS B – Vitória (3-0) com Eixense, fora: Gui Coelho, Gui Xavier, Isaque, Afonso, Lourenço, Tomás Correia, Tomás Oliveira, Dinis, Miguel, Martim, Portela e Fred. Treinador – Rui Marques.

PETIZES – Vitória (7-1) na receção ao Fermentelos: João Pedro, Martim Coelho, Martim Melo, Rodrigo Novais, Rodrigo Carvalho, Duarte Martins, Duarte Carreira, Valentim, Afonso, Salvador e Eduardo. Treinadores: Ricardo Melo e Carlos Costa.

RD ÁGUEDA

Iniciados invictos na 2ª distrital

JUNIORES – Derrota (1-2) na receção ao Alba: Edu; Saraiva, Zé Pedro (1), Milton, Thomas, Torrão, Daniel, Fins, Moreira, Rodrigo e Hugo Gonçalves. Jogaram ainda: Hugo Lourenço, Guerra e Francisco. Treinador: Miguel Gorgulho.

JUVENIS – Vitória (2-1) na receção ao Beira Mar: Cabral; Marado, Thiago, Ruben Coelho, Baptista, Bruno Martins, Afonso Souto, Jesus, Francisco, Pedro Tomás, Zé Guilherme e Guerra. Jogaram ainda: Saraiva, Ivan, Branco, Freitas e Pedro Sá. Treinador: Tiago Pereira.

INICIADOS – Vitória (5-0) na receção ao Fermentelos: Franco; Brito, Gonçalo, Diogo, Rebelo, Coelho, Cristiano (2), Gonçalo Pereira, Correia, Ruben Costa (2), Rodrigo Pereira. Jogaram ainda: Pedro Fonseca, Afonso Santos e Leonardo. Treinador: Diogo Ribeiro.

INICIADOS B – Empate (2-2) em Bom Sucesso: Daniel; Tomás, Duarte (1), Lucas, Ronaldo, Daniel, Cainte, Crasto, Bernardo, Guilherme e Estima. Jogaram ainda: Nuno Lima, João Pinto, Dinis e Machado. Treinador: Luís Pinho.

INFANTIS A (FUT 9) – Vitória (4-0) na receção ao Oliveira do Bairro: Miguel, Lucas, Afonso Oliveira, Diogo Dias, Vicente (1), Rodrigo Matos (1), Rodrigo Silva, Manuel Almeida, Joel (1), Diogo Guerra (1), Romeu, Afonso Lamas, Martim, Zuada, André e Camacho. Treinador: Alberto Morais.

INFANTIS B – Vitória (6-2) em Bustos: Tiago, Rui, Rodrigo, Salvador, Guilherme (1), Duarte (3), João Silva, Cruzeiro, Simão (1), Tomás e Freitas (1). Treinador: Pedro Amaral.

INFANTIS B2 – Derrota (1-5 na receção ao Anadia: Simão, Bernardo, Martim, Chainho, Tiago, Rafael Candeias, Pedro Lima, João (1), Rui Bento e Martim Rodrigues. Treinador: Pedro Almeida.

BENJAMINS A – Derrota (1-7) em Oliveirinha: Dinis, Jason (1), André, Rodrigo, Tomás, Marques, Lucas, Filipe, Gabriel Pereira, Gabriel Pinheiro, Afonso e Martim. Treinador: Pedro Almeida.

BENJAMINS B1 – Vitória (8-1) na receção ao Vaguense: Luís Coelho, Kevim (1), Martim (1), Tiago (3), Brinco, Bernardo, Afonso (2) e Roman (1). Treinador: Diogo Ribeiro.

BENJAMINS B2 – Derrota (2-13) na receção ao Benfica de Aveiro: Gabriel, Quevin (2), Tiago, João Pedro, Pedro, Matias, Guilherme, Afonso, Rodrigo e Filipe. Treinador: Filipe Pina.

TRAQUINAS A – Empate (3-3) com a Laac: Miguel, Martins, Rodrigo, César, Romeu, Dinis, David, Vasconcelos, Pedro, Gorgulho (1), Chen e Dinis (2). Treinador: Pedro Andrade.

TRAQUINAS B – Vitória (6-0) na receção ao Fermentelos: Renato, Denis(1), Santiago, Martim Antunes, Tiago Martins (1), Martim Andrade, Rodrigo(3), Beny, Manuel, Gonçalo, Tiago Correia, Marcelo, Martim Martins(1) e Filipe. Treinador: Pedro Magalhães.

PETIZES – Derrota (6-9) na receção à Laac: Mateus, Afonso Castro, Lucas, São Bento, David, Severo, Guilherme, Rodrigo Saraiva e Santiago Melo. Treinador: Filipe Pina.