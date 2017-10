Jorge Almeida novo presidente da Câmara de Águeda com maioria absoluta

Jorge Almeida é o novo presidente da Câmara Municipal de Águeda. O Juntos – Movimento Independente assegurou ainda a maioria absoluta com a eleição de quatro membros para o executivo municipal.

Enfermeiro de profissão, Jorge Almeida é o sexto presidente da Câmara Municipal de Águeda eleito após o 25 de Abril. Foi presidente de Junta na freguesia de Macinhata do Vouga e vereador na oposição quando concorreu numa lista de coligação do PS com o CDS/PP. Nos três últimos mandatos, Jorge Almeida foi vice-presidente do município, fazendo equipa com Gil Nadais (presidente da câmara que sai por limite de mandatos) e com os três elementos que integram os lugares seguintes na sua lista – Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente -, todos eleitos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – Juntos, 10959 votos (44,16pc – 4 mandatos); PS, 5925 (23,87 – 2 mandatos); PSD, 4796 (19,32 – 1 mandato); CDS/PP, 1335 (5,38); CDU, 380 (1,53); BE, 369 (1,49). Brancos: 606 (2,44). Nulos: 448 (1,81). Percentagem de votantes: 57,83.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – Juntos, 9576 votos (38,58 pc – 9 mandatos); PSD, 5756 votos (23,19 – 6 mandatos); PS, 5161 votos (20,80 – 5 mandatos); CDS/PP, 1857 votos (7,48 – 1 mandato); CDU, 560 votos (2,26); BE, 542 votos (2,18).

