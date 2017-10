Jorge Almeida promete exercer política de proximidade

No discurso de tomada de posse como presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida prometeu exercer uma política de proximidade. “Seremos ousados e criativos, solidários e atentos aos que mais sofrem e mais precisam”, afirmou Jorge Almeida. “Este é o nosso compromisso, um compromisso de abertura à sociedade”.

O novo presidente, eleitos pelo Juntos – Movimento Independente, elege “a transparência, a sustentabilidade e a inovação como pilares fundamentais” da ação governativa. Elegeu também “desafios inadiáveis” como as acessibilidades, “grandes apostas” como a educação e a saúde, e a afirmação de Águeda como destino turístico e cultural. Prometeu um “concelho mais coeso”, com investimentos para a cidade e na regeneração de núcleos urbanos nas freguesias.

“Estamos juntos para valorizar aquilo que nos une e não o que nos separa, com respeito pelas opiniões dos outros e conscientes de que a complexidade das coisas não se esgota numa única maneira de ver o mundo”, referiu Jorge Almeida, novo presidente da Câmara Municipal de Águeda, no discurso de tomada de posse. “Será um mandato exigente e ambicioso”, considerou, com “novos projetos e ideias” mas com “confiança naquelas que são hoje marcas inquestionáveis do nosso concelho e da região”.

Na sessão de tomada de posse, Brito Salvador (Juntos – Movimento Independente) foi eleito presidente da Assembleia Municipal de Águeda, vencendo a eleição a Gil Abrantes (PSD) com 16 votos contra 13, havendo ainda dois votos em branco.

