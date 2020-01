Jorge Palma e Fernando Mendes no Cineteatro Alba

No primeiro trimestre da nova década, o Cineteatro Alba vai continuar a apostar em espetáculos com artistas acarinhados pelo grande público e novos talentos a emergir na cena musical e teatral do país

Jorge Palma regressa a Albergaria-a-Velha a 15 de fevereiro para um concerto inserido no Festival Montepio às Vezes o Amor, que também assinala o Dia do Município. O músico vai fazer uma viagem pelos seus maiores êxitos, que incluem Frágil ou Encostate a Mim.

Na área da comédia, Fernando Mendes sobe ao palco do Cineteatro Alba na noite de 21 de março com muita vontade de dormir. Na peça Insónia, ele é Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licores “com a corda ao pescoço”, que faz uma reflexão da sua vida para poder voltar a dormir.

Outro destaque é o tradicional concerto de família, a 1 de março. Desta vez, a Orquestra Filarmonia das Beiras vai prestar homenagem a Beethoven, nas comemorações dos 250 anos do seu nascimento.

No Espaço Café-Concerto, o público pode contar com boas revelações em diferentes áreas artísticas. Já na noite de 16 de janeiro, o grupo DuEthos mistura música, teatro e escrita para falar do Silêncio no espetáculo Tudo o que eu digo é mentira. A 6 de fevereiro, os Twist Connection, banda de Rock natural de Coimbra, apresentam o mais recente trabalho discográfico e, a 12 de março, a música é outra com Maat Quartet, um quarteto de saxofones

premiado, sediado em Amsterdão. A 19 de março, S. Pedro, alter-ego de Pedro Pode e ex-membro dos Doismileoito, irá a Albergaria-a-Velha partilhar o novo disco a solo.