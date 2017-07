Jornadas internacionais de turismo em Águeda

A Câmara Municipal de Águeda vai organizar as jornadas internacionais de turismo | Águeda 2017 nos dias 7 e 8 de julho, no Centro de Artes de Águeda. Nesta edição, serão promovidas sessões de networking e troca de experiências, entre projetos de relevância nacional e internacional, boas práticas na área do turismo e do marketing digital. Está confirmada a presença de diversos bloggers, agentes e comitivas, nomeadamente do Brasil, Cabo Verde, Espanha e Açores.

Em dois dias de trabalho e networking serão debatidos temas como: “(Re) Inventar e (Re) Aproveitar Ideias do turismo sustentável – como tornar um destino sustentável ?”; “o enoturismo como fator de desenvolvimento e atração de um destino – novas dinâmicas”; “conversando sobre turismo – gerar negócios entre Portugal e o Brasil”; “turismo – experiências internacionais” e “blog, bloggers e viagens – como colocar um destino na moda”.

O programa conta com a presença de especialistas nacionais e internacionais.