José Rachão é o novo treinador do Recreio de Águeda

José Rachão está de regresso ao Recreio de Águeda, 28 anos depois, para orientar a equipa sénior na fase de manutenção do Campeonato de Portugal Prio e na próxima temporada. O acordo para época e meia foi ultimado na tarde desta quarta-feira e o novo treinador vai ser apresentado à equipa às 19 horas, iniciando de imediato o trabalho de preparação.

José Rachão treinou o Recreio de Águeda em duas ocasiões, nos anos 80. Na segunda vez, em 1989/90, conduziu a equipa aguedense à Segunda Liga, prova que se realizou pela primeira vez em 1990/91. A vinda para Águeda é também um regresso ao futebol português, após experiência na Líbia, Síria, Kuwait e Arábia Saudita, entre 2007 e 2013.

O novo treinador do Recreio de Águeda substitui João Pedro Mariz. Forma equipa técnica com José Carlos, que foi adjunto de Henrique Nunes no Feirense e seu adjunto na Líbia, e com o preparador físico Alexandre Reis, de 25 anos. Falta um treinador de guarda-redes para completar a nova equipa técnica do Recreio de Águeda.

José Rachão iniciou-se como treinador em 1982 no Leixões, representando o Recreio de Águeda em 86/87 e em 89/90. Foi ainda treinador de Famalicão, Fafe, Académico de Viseu, Académica, Rio Ave, Nacional, Paços de Ferreira, Maia, Seixal, Barreirense, Estoril, Atlético, Torreense, Vitória de Setúbal (conquistando uma Taça de Portugal após vencer o Benfica na final) e União da Madeira.