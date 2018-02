José Vidal preside ao PS Águeda

José Vidal é o novo presidente do PS Águeda, vencendo as eleições para a comissão política concelhia, com 39 votos, enquanto Carla Tavares obteve 36

Foram eleitos para a comissão política concelhia, além de José Vidal, pela lista B “Mais participação ética – Mais Democracia”, Paulo Tomaz, Elisa Ferreira, Jorge Melo, Manuel Farias, Gilda Côrte-Real, Hermínio Guapo, Mauro Monteiro, Daniela Herculano, Pedro Santos e José Brenha, sendo que pela lista A “Honrar o passado – Preparar o futuro” foram eleitos Carla Tavares, Casimiro Pinto, Jorge Oliveira, Helena Marques, Jorge Alves, Ricardo Nunes, Cláudia Rodrigues, Cristóvão Leal, Fernando Morais e Maria de Fátima Ribeiro.

Na primeira reunião da comissão política agora eleita será designado o secretariado da concelhia.

“Águeda poderá contar com o empenho do Partido Socialista, dos seus dirigentes, militantes e autarcas, na auscultação próxima e permanente das necessidades concretas das pessoas, bem como na concretização de políticas que permitam responder aos anseios e desafios futuros do nosso município”, afirma José Vidal.

“Sempre soube que esta era uma luta de David contra Golias, pelo que no fundo não me surpreendeu este resultado, ou até surpreendeu pela positiva”, escrevia Carla Tavares na sua página de Facebook após conhecer os resultados eleitorais, desejando que o mandato do presidente eleito “seja o espelho de tudo o que defendeu durante a campanha”.