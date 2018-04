Jovens de 18 anos têm entradas gratuitas no Centro de Artes

Os jovens que completem 18 anos em 2018 vão ter entradas gratuitas no Centro de Artes de Águeda mas só em espetáculos promovidos pela Câmara Municipal

Esta decisão surge na sequência do projeto “Cultura para todos”, do Orçamento Participativo Portugal, no âmbito do qual o Ministério da Cultura disponibilizará a entrada gratuita dos jovens nascidos em 2000 nos serviços por si tutelados, durante um ano após o lançamento do projeto. “Para maximizar o impacto desta iniciativa e garantir maior paridade de acesso à cultura a jovens de todo o país, e tendo em consideração o papel estruturante das dinâmicas culturais a nível municipal”, foi solicitada a colaboração das autarquias e consequente adesão a este projeto, através da disponibilização do acesso a iniciativas e equipamentos culturais.

