Karaté: Liga Soshinkai terminou em Aguada de Cima

A 3ª jornada da Liga Soshinkai, em karaté, realizou-se em Aguada de Cima, organizada pela AK Águeda no dia 13 de abril, premiando vários atletas da AK Águeda – Associação Karate de Águeda e do KSA – Karate Shotokan de Águeda.



Em provas de kata, o AK Águeda registou o primeiro lugar de Salomé Espinhal, os segundos lugares de Pedro Almeida, Ricardo Espinhal e Viviana Matos e os terceiros lugares de Leandro Marques, Sara Morais e António Marques

O KSA, também em kata, teve o primeiro lugar de Ana Costa (infantil), os segundos lugares de Ânia Almeida e Miguel Duarte (infamtis feminino e masculino, respetivamente), Mara Almeida (iniciado) e Ruben Ferreira (cadete) e os terceiros lugares de Yara Martins e Camila Moreira (infantis femininos), Bernardo Almeida, Daniel Loureiro e Avelino Alves (infantis masculinos), Duarte Miranda, João Duarte e Dinis Pinto (iniciados masculinos), Ruben Pires (juvenis) e Francisco Pereira (sénior).

Para além destes, Vanessa Costa, treinadora dos mesmos, mas em representação do KDM – Karate de Mafamude nesta competição, alcançou o 2º lugar em kata sénior feminino.

Esta prova, inserida no mapa de atividades da Shotokan Karate International Portugal (SKI-P), foi o culminar de três jornadas disputadas ao longo da presente época desportiva. No pavilhão da LAAC estiveram presentes perto de 450 atletas de todo o país e um painel de 40 árbitros que, das 12 e as 19 horas, participaram neste torneio. A competição desenrolou-se distribuída por4 tatamis, nas modalidades de kata (formas) e kumite ( combate).

Foto de cima: Karatecas do KSA – Karaté Shotokan de Águeda