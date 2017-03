KTM estagia em Águeda

Quatro pilotos iniciados (80cc) e juniores (250cc) da KTM estagiam em Águeda desde 24 de fevereiro, prolongando a presença na pista do casarão até ao dia 7 de março

A comitiva da equipa de formação da KTM é formada, ao todo, por 13 elementos, estando alojada na Estalagem da Pateira, em Fermentelos. “Escolhemos Águeda porque esta é uma das minhas pistas favoritas na Europa”, referiu Dirk Saelen, patrão da equipa, ao Região de Águeda.

O belga da KTM Júnior Racing revelou que o seu staff está “muito feliz por Águeda voltar a estar no calendário deste ano”. Dirk Saelen gosta da pista do Casarão, destacando que este estágio teve em conta “as características do solo, pois nem é areia nem é pedra, é para nós um circuito difícil mas que ao mesmo tempo adoramos fazer”. Acrescentou ainda que “o terreno tem um tipo de terra especial com uma cor que dá beleza ao circuito”.

