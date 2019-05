Futebol: LAAC subiu à 1ª divisão

A LAAC garantiu no domingo a subida à 1ª divisão distrital, a seis jornadas do fim da fase regular do campeonato. Lidera a série B, com 9 pontos de vantagem, e está a 9 de garantir o primeiro lugar, que valerá a discussão do título de campeão distrital da 2ª divisão com o vencedor da zona norte

Para o treinador Mico, “o campeonato tem sido muito desgastante, porque é muito longo, mas a LAAC foi sempre a melhor equipa ao longo da época, fruto da grande organização do clube e do trabalho incansável dos jogadores”.

A partir de agora, e para o que resta da temporada, o objetivo passa por “manter o primeiro lugar da zona sul e discutir o título de campeão com a vontade de ganhar”.

No domingo, com o Luso, a LAAC sabia que se pontuasse garantia desde logo a subida de divisão e entrou em campo decidida a ganhar, não dando chances do Luso se aproximar da baliza. Yuki abria o marcador aos 16m, Rudi aumentava aos 34m e novamente Yuki fazia o 3-0 aos 45m.

A LAAC abrandou o ritmo na segunda parte e o Luso reagiu marcando aos 70m na sequência de um livre por Saramago e aos 80m por José Silva na cobrança de uma falta que apanhou a defesa contrária distraída. Vitória justa pelo que a LAAC fez na primeira parte.

Na quinta-feira, 25 de Abril, a LAAC entrou a controlar o jogo perante uma equipa sempre muito recuada e aos 23m Rudi aproveitou uma oferta do defesa e fez o 1-0. Também num erro defensivo, e na única vez que o Pessegueirense se aproximou da baliza, Paulo Cruz fazia o 1-1 aos 32m. A LAAC retificou os posicionamentos e não deu a mínima chance na segunda parte fazendo os golos aos 72m, 81m e 90m por Duarte, Hugo e Roberto respetivamente..

