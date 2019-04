Lara Martins: Aguedense chefia missão de apoio a Moçambique

A capitão-tenente Lara Martins, de Aguada de Cima, atualmente a prestar serviço na Cruz Vermelha, é a chefe de missão da “Operação Embondeiro por Moçambique” que, no domingo, dia do seu aniversário, seguiu no avião fretado pela Cruz Vermelha rumo à cidade moçambicana da Beira e que levou a bordo também 20 médicos, enfermeiros e psicólogos da CVP e médicos do mundo. A bordo seguiram ainda cerca de 35 toneladas de ajuda humanitária, incluindo um hospital de campanha com sete módulos e geradores, mais 15 toneladas de medicamentos e também 500 kg de fibra ótica para comunicações.