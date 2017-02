Laura Silva em 5º no ranking de ténis (sub18)

Laura Silva (Clube Ténis de Águeda) é a número 5 do ranking nacional de sub18 feminino.

A classificação dos atletas aguedenses é a seguinte: – Sub 12: David Gomes (Nº 28); Mariana Ferreira (Nº 164); João Vilela (Nº 318) e Francisco Cardoso (Nº 369) – Sub 14: Cláudio Castro Almeida (Nº 38); Marta Fernandes (Nº 47); Pedro Pinhão (Nº 116); Gonçalo Cunha (Nº 233); António Quintas (Nº 457) e Henrique Nunes (Nº 533) – Sub 16: Marta Simões (Nº 11) e Francisco Madureira (Nº 241) – Sub 18: Laura Silva (Nº 5); Marta Simões (Nº 18) e Rita Fernandes (Nº 91) – Seniores: Laura Silva (Nº 12); Marta Simões (Nº 26); Marta Fernandes (Nº 63); Gabriela Carneiro (Nº 63) e João Saraiva (Nº 544) – Veteranos +35 anos: Carlos Octávio (Nº 401) – Vet +50: Jorge Almeida (Nº 75) e João Paulo Campos (Nº 125) – Vet +65: Élio Formiga (Nº 53)

MARTA SIMÕES GANHA TORNEIO

Marta Simões (Clube Ténis de Águeda) venceu o torneio “Carnaval Juvenil”, em Paços de Brandão, no escalão de sub18, superando Patrícia Brandão (Santo Tirso) na final por 6/1, 6/4.

Cláudio Castro Almeida chegou às meias finais, em sub 14, perdendo o acesso à final com João Maia (GDO Frades).

Jorge Almeida, em São João da Madeira, é finalista no “91º Torneio AEJ”, no escalão de Veteranos +45 anos. Vai jogar com Pedro Pinho (AEJ Ténis). O jogo ainda não se realizou devido às más condições climatéricas.