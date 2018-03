Levi Guerra expõe na reitoria da Universidade do Porto

A exposição “Os Lusíadas” na figuração de Levi Guerra vai ser inaugurada dia 7 de março, às 17h30, sendo aberta ao público no dia seguinte, no edifício da Reitoria da Universidade do Porto, na Praça do Professor Gomes Teixeira. O distinto médico aguedense tenciona que a mesma seja “uma homenagem” que presta ao seu professor Francisco Oleastro, na Escola Primária do Adro, em Águeda (entre 1937 e 1941).

“Tive sempre muito respeito por ele, um homem de justiça e que proclamava a grandeza e o orgulho de ser português”, referiu Levi Guerra, que também pretende relevar “a importância do ensino primário e do professor primário” na formação dos futuros cidadãos ativos.

Para Sebastião Feyo de Azevedo, “o Prof. Levi Guerra inscreve-se na ilustre linhagem de médicos-artistas, devido à notoriedade alcançada pela sua obra plástica e poética”. O reitor da Universidade do Porto enfatiza, no lançamento da exposição, a “figura de referência” que Levi Guerra é para a comunidade académica, bem como a sua “vitalidade contagiante”.