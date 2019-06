Lions celebrou 41 anos e admitiu novos sócios

O Lions Clube de Águeda comemorou, no domingo, o seu 41º. aniversário, com um almoço na Estalagem da Pateira, em Fermentelos, durante o qual procedeu à admissão de novos sócios

O almoço reuniu representantes de vários clubes Lions do país e contou com a presença da governadora do Distrito 115 Centro Norte, Isabel Ismael, e demais entidades lionisticas.

A comemoração ficou marcada pela admissão de três novos sócios: Daniela Almeida, Ricardo Pereira Clemente e Daniela Cruz, médica que beneficiou de uma bolsa de estudo atribuída pelo clube a um estudante universitário do curso de nedicina, cujas receitas foram angariadas através da venda do livro “ Memórias da República – A Monárquica do Norte”, de autoria do médico estomatologista Faria Gomes.

“Graças à ajuda do Lions Clube de Águeda e ao apoio de toda a família que aqui encontrei concluí com sucesso o mestrado integrado em medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa”, sublinhou Daniela Cruz, de São João da Madeira, atualmente interna de formação geral no Centro Hospitalar entre Douro e Vouga em Santa Maria da Feira.

“É para mim um motivo de orgulho pertencer ao clube que me ajudou a tornar médica. Espero um dia poder “devolver” este valor multiplicado ao clube e quem sabe poder apoiar alguém como o fizeram comigo”, referiu Daniela Cruz.

“Quero agradecer ao Dr. António Faria Gomes que me encorajou a superar tudo e a acreditar que é possível tornar-me numa profissional de sucesso mesmo começando do zero”, concluiu.