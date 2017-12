Luís Tendeiro preside ao PSD Águeda

Luís Tendeiro, empresário, foi eleito presidente da comissão política concelhia do PSD em Águeda. O plenário eleitoral decorreu no sábado, como o Região de Águeda noticiou na edição da última semana. O novo líder pretende “construir uma agenda verdadeiramente inspiradora”

A lista A, sob o desígnio “confiança na mudança, vencer de novo”, foi a única concorrente ao ato eleitoral. Mário Vasconcelos, diretor comercial, é o novo presidente da mesa do plenário, confirmando notícia avançada pelo Região de Águeda.

“A nova comissão política é intergeracional e composta por militantes oriundos da maioria das freguesias do concelho e com diferentes percursos profissionais”, referiu Luís Tendeiro.

