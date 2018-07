Macieira de Alcoba: Reconstituição do “Milagre da Urgueira” em agosto

A Associação Etnográfica “Os Serranos” promove mais um festival romaria “Milagre da Urgueira” com a habitual reconstituição tradicional da romaria da Nossa Senhora da Guia.

No dia 19 de agosto, com a participação do Rancho Folclórico do C.P. Trabalhadores do Areinho (Douro Litoral), Rancho Regional do Cabo (Beira Litoral), Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor (Alentejo), Grupo de Cantares e Dançares de S. Paio de Antas (Minho), Grupo Folclórico Associação da Corujeira (Beira Litoral) e Associação de Danças e Cantares Portugueses “Macau no Coração” (Macau).

No dia 13 de agosto, será servido cozido à portuguesa às 13 horas e, no dia 18, haverá chanfana serrana para o almoço e, às 21 horas, terá lugar a procissão da Senhora da Guia seguida de fornada de bolos da Páscoa e bar aberto.