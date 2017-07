“Manta de retalhos” encerra ano letivo na secção cultural da LAAC

A LAAC apresentou, no sábado, mais uma edição do espetáculo “Manta de Retalhos” – uma apresentação multidisciplinar que leva a palco todo um ano de trabalho dos alunos do Centro de Formação Artística da secção cultural da LAAC.

No Centro Cultural da LAAC, nas Almas da Areosa, o espetáculo que encerrou o ano letivo, foi recebido por um grande número de aguadenses que encheram totalmente o espaço disponível destas instalações.

Com a direção técnica de Rogério Fernandes e a orientação de todos os professores do Centro de Formação Artística da LAAC, a atuação apresentada este ano demarcou o evoluído carácter artístico de todos os alunos, que foi assistido por uma população cada vez mais aberta a este tipo de intervenções culturais.

Bom de ver foi também a participação dos artistas que acabaram de entrar na escola de música (pré-escolar) ao lado de outros que já encontraram os segredos aos seus instrumentos, juntamente com todos os outros alunos do Centro de Formação Artística da LAAC. O espetáculo envolveu os alunos da escola de música, dança, teatro e grupos corais da LAAC bem como os alunos do grupo TradFolk de Aveiro que se associaram a este grande evento.

Foi, assim, uma noite cheia de surpresas e animação como a LAAC tem por hábito apresentar em todas as suas realizações culturais.

Joaquim Miguel Almeida