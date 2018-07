Manuel Alegre convidado de honra na Sardenha

A poesia de Manuel Alegre, mais concretamente a que faz parte do livro Bairro Ocidental, publicado em maio de 2015 pela Dom Quixote, vai estar em grande destaque no município de Villassimius, na Sardenha (Itália), onde no próximo dia 29 de junho (sábado) tem início a segunda edição do Festival Cultural Latitude 39

A presença de Manuel Alegre como convidado de honra do evento é justificada pela organização, que conta com os apoios do Instituto Camões e da Universidade de Pádua, por se tratar de “uma das personalidades mais relevantes da política e cultura europeias”.

A inauguração do Festival Latitude 39 acontece na noite de sábado, dia 29, quando Manuel Alegre participar numa conferência relacionada com os laços históricos que unem Portugal e a Sardenha, essenciais para o estabelecimento de uma ligação cultural entre portugueses e italianos. Na verdade, há muito de comum entre a Sardenha e Portugal: a paisagem, a vocação agrícola, a adesão às tradições, a civilização megalítica pré-histórica, uma ligação íntima com o mar, expressa por explorações e trocas mercantis com as margens opostas dos oceanos – uma no mediterrâneo, outra no atlântico.

Terminada essa palestra, o poeta natural de Águeda irá ler alguns dos seus poemas, que constam do livro Bairro Ocidental, que tanto significa para os italianos, uma vez que, tal como para nós, a poesia impressa nesse livro, entretanto já traduzido e publicado em Itália, vem dizer-nos que é “necessária e urgente a nossa libertação.”

Seguir-se-á, depois, uma interpretação musical, a cargo da pianista Silvia Belfiore, que vai tocar várias peças relacionadas com as águas do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo.