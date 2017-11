Manuel Alegre recebe “honoris causa” em Itália

O poeta Manuel Alegre vai receber, esta quarta-feira, dia 22, em Itália, o doutoramento Honoris Causa em línguas e literaturas modernas europeias e americanas, outorgado pela Universidade de Pádua, a segunda mais antiga do Mundo, que pela primeira vez atribui tal distinção a um português

A cerimónia terá lugar, a partir das 11h, na Aula Magna Galileo Galilei daquela Universidade, a mesma que, no século XVI, foi frequentada pelo historiador, pensador e homem do Renascimento Damião de Góis.

Recorde-se que foi em 2009, em colaboração com o Instituto Camões, que a Universidade de Pádua instituiu a Cátedra Manuel Alegre, destinada ao estudo da língua, literatura e cultura portuguesas.

Para além do poeta da Praça da Canção, recentemente galardoado com o Prémio Camões, o mais importante da literatura portuguesa, foram ainda distinguidos com o mesmo grau académico, a 7 de Junho de 2016, o realizador de cinema Steven Spielberg, em ciências históricas, a Prémio Nobel da Paz 2014 Malala Yousafzai, em formação cultural e sociedade global, e o cientista polaco Krzysztof Matyjaszawski, em química.

COLÓQUIO INTERNACIONAL

Ainda em Pádua, na tarde desta quarta-feira, terá início o colóquio internacional Manuel Alegre, Poeta da Liberdade, que se prolongará durante todo o dia seguinte. Participam investigadores e estudiosos da obra do autor – casos de, entre outros, Sandra Bagno, Giulia Lanciani, Maria Luisa Cusati e Paola Mildonian – obra essa que depois da histórica edição de Praça da Canção deu lugar a novas articulações, em vários registos, em poesia e prosa, inspirada em ideais consagrados à salvaguarda da dignidade humana, particularmente caros à «Universa Universis Patavina Libertas», o lema da Universidade de Pádua.

De Portugal, estarão presentes, entre outros, Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Paula Morão, professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Teresa Carvalho, professora e investigadora na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, José Carlos de Vasconcelos, escritor, jornalista e diretor do Jornal de Letras, João Céu e Silva, jornalista, e Cecília Andrade, editora na Dom Quixote dos livros de Manuel Alegre.

Natural de Águeda, Manuel Alegre completou 81 anos no dia 12 de maio.