Maratona de cycling bateu recordes e quer ir mais longe em 2019

A maratona de cycling – Friendship Tour – realizada no âmbito do AgitÁgueda, bateu recordes este ano com a participação de 335 bicicletas em simultâneo (foram 200 na primeira edição em 2017) e de 450 maratonistas (250 há um ano). A organização inovou e tem ideias novas para 2019

“O balanço é extremamente positivo, tínhamos como objetivo atingir a marca dos 300 participantes e superámos”, confessaram Ricardo Dinis e Humberto Silva, principais dinamizadores do Friendship Tour – evento que conta com a parceria do Região de Águeda.

“Houve pessoas que vieram de fora e ficaram por Águeda”, referiram ao RA. Além da vertente lúdico-desportiva, num cenário elogiado desde há um ano, a prova mexe com “a economia da cidade e do concelho”. Os participantes, cerca de 60% vieram de vários pontos do país – “usufruíram” do que Águeda lhes ofereceu. De Águeda, “aumentou de for ma muito significativa o número de participantes” relativamente à primeira edição.

PARTILHA, AMIZADE,

UNIÃO E FAMÍLIA

Das 18 às 22 horas, 350 bicicletas em simultâneo estiveram à disposição dos participantes, junto ao rio Águeda, na praça 1º de Maio. Com um palco para instrutores em cima da água e ecrã a transmitir a prova.

Os instrutores, provenientes de várias cidades do país, dividiram-se em quatro equipas de quatro no palco. Dos quatro, apenas dois conduziam a aula.

Razões para o sucesso? “A divulgação do evento funcionou bem, fizemos parcerias que resultaram; e a presença de instrutores conta muito, porque há o estímulo dos instrutores trazerem os seus alunos à maratona”.

Para os organizadores, a maratona de cycling contou com participantes que “beberam a essência do que é o Friendship Tour: partilha, amizade, união e família”.

Quem cá veio deixou opiniões positivas, valorizando a organização, o espaço, a envolvência e o “carinho que sentiram “por parte da organização. Houve quem quisesse experimentar – “estreantes que quiseram ver como é” – e quem pratique cycling habitualmente.

O crescimento do evento é um processo “natural”. “Na primeira edição as pessoas têm mais dificuldade em participar porque também é algo novo; desta segunda vez já tiveram a primeira edição como uma boa referência”, consideraram Ricardo Dinis e Humberto Silva.

INTERNACIONALIZAÇÃO EM 2019

Em 2019, a terceira edição tem data definida – 13 de julho – porque o evento realiza-se no segundo fim-de-semana deste mês de AgitÁgueda. A novidade será a internacionalização do Friendship Tour com a vinda de um instrutor do estrangeiro.

Há aspetos organizativos dependentes de acertos, como os banhos após a maratona, mas a inovação está garantida. “Todas as novidades deste ano deram resultado: o ecrã, a zona de lazer, o jantar convívio, a transmissão do evento ao vivo…”

