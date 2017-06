Marcial organiza festa do peixe nas margens da Pateira

A Banda Marcial de Fermentelos volta a organizar a Festa do Peixe da Pateira entre os dias 14 e 16 de julho, junto à Praça do Emigrante

A abertura está marcada para as 19 horas de sexta-feira, dia 14, estando a animação musical dessa noite a cargo do Quarteto de Saxofones da Banda Marcial de Fermentelos, que atuará às 20h, e do grupo Los Sameros, que tem colaborado com a organização nos últimos anos.

No dia seguinte, as atividades iniciam-se às 9h30, com um passeio de jangadas, iniciativa a efetuar com a colaboração do Projecto Jovem. Às 18h, concerto da Banda juvenil da Banda Marcial.

A partir das 21h atuará o grupo Fantastic Five” e, às 22h30, o grupo Cheers Aquela Banda.

Para domingo (10h) está marcada uma atividade desportiva nas margens da Pateir, terminando com o almoço dominical.

A Festa do Peixe assegura as já habituais especialidades gastronómicas, com particular destaque para os fritos de várias espécies piscícolas locais, como as carpas, lúcios, achegãs, pimpões e enguias da Pateira, servidos aos jantares de sexta-feira e sábado, a partir das 19h, e aos almoços de sábado e domingo a partir das 12h.