Marcial vai reunir 150 músicos em palco

“150 Anos 150 Músicos” é o título do concerto que a Banda Marcial de Fermentelos irá promover no dia 26 de maio, a partir das 22 horas, integrado na programação do Fermentelos Fest, sob a direcção dos Maestros, Silas Granjo, Gil Miranda, João Dias, Luís Cardoso, Carlos Marques e Hugo Oliveira. Mas, entretanto, no dia 12 de maio, a partir das 18 horas, haverá o ensaio geral, na sede da coletividade, seguido de um jantar convívio, agregando as várias gerações da Marcial.

“Este será um concerto em que pretendemos reunir todos os músicos que têm contribuído para a nossa história, quer os atuais quer os antigos”, referiu Rodrigo Massadas, presidente da direção da Banda Marcial, dando nora que o espetáculo reunirá 150 músicos em palco.