Marques de Castilho participa em encontro europeu

Alunos e professores da Marques de Castilho deslocaram-se à Roménia, para participar num encontro europeu, no âmbito do projeto Erasmus +.

Foram recebidos, no dia 5 de maio, com pão e sal, como é tradição por aquelas paragens. Esta deslocação surge na sequência do encontro realizado na Marques Castilho, em fevereiro. Os alunos trabalham o tema da discriminação racial e de género e tiveram ainda a oportunidade de visitar locais emblemáticos daquele país.

Em outubro, outros seis alunos da Marques de Castilho vão dar continuidade a este itinerário europeu, na Macedónia, trabalhando o tema da discriminação e do diálogo religioso.