Mestre em linguagem corporal dá palestra em Águeda

O mestre em linguagem corporal, Alexandre Monteiro, ministra palestra em Águeda no dia 9 de maio, a convite da Associação Comercial de Águeda (ACOAG). A formação terá lugar no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, das 10h às 18h30. As inscrições são gratuitas para os sócios da ACOAG, enquanto os não-sócios pagam 15 euros.

Mestre em decifrar pessoas, palestrante internacional, autor do livro “Os Segredos que o nosso Corpo Revela”, comentador de televisão e coach, Alexandre Monteiro vem dar uma formação direcionada aos comerciantes, empresários e gestores de vendas.

Com o mote “Decifrar Pessoas no Mundo Empresarial”, o propósito é preparar líderes, executivos, pais, equipas comerciais e figuras públicas para ler, interpretar e influenciar pessoas, otimizar comportamentos, estratégias e garantir melhores resultados na vida pessoal e profissional.