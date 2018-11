Miguel Abrantes no pódio do Kia Picanto GT Cup

Miguel Abrantes terminou novamente no pódio na segunda prova do Kia Picanto GT Cup, que decorreu durante o “racing weekend Portimão” no autódromo internacional algarvio.

Naquela competição, Miguel Abrantes disputou a corrida 1, enquanto Marco Saraiva competiu a corrida 2, tendo-se deparado ambos com as normais dificuldades do desconhecimento total do exigente circuito.

Nos treinos, Miguel Abrantes adaptou-se bem à inesperada chuva e terminou a qualificação na primeira linha da grelha de partida, na segunda posição. Na prova, já sem chuva, perdeu uma posição logo na primeira curva mas conseguiu aguentar a terceira posição ao longo dos 20 minutos, garantido assim novo pódio e preciosos pontos para as contas finais do troféu.

“Saio de Portimão bastante satisfeito! Continuo a aprender a cada volta ao circuito… é sem dúvida uma pista espetacular, desafiante e emotiva”, referiu Miguel Abrantes.

Na corrida 2, Marco Saraiva sentiu as naturais dificuldades com o desconhecimento da pista, que aliadas à chuva que caía em Portimão tornaram a sua tarefa ainda mais difícil. O piloto conseguiu a nona melhor marca da caravana dos Picanto’s e tudo estava em aberto para a corrida. Nesta, teve um arranque menos bom perdendo diversas posições até à entrada da primeira curva. Depois, quando estava a recuperar posições, um despiste de outro piloto levou à entrada do “Safety Car” em pista, situação que se viria a manter até ao final dos 20 minutos de corrida, impossibilitando Marco Saraiva de qualquer recuperação. Ainda assim conseguiu assegurar a nona posição final.