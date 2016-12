Miguel Roque Bouça é candidato do PSD em Águeda

Miguel Roque Bouça é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Águeda e já foi apresentado à comissão política concelhia na noite deste domingo. Tem 55 anos, é natural de Barrô e reside em Oliveira do Bairro. Engenheiro cerâmico, é administrador da Porcel, empresa de Oiã. Foi presidente da ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada – e do Atómicos e é o confrade-mor da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha, associação constituída em Águeda.

O candidato do PSD à Câmara de Águeda vai ser apresentado em conferência de imprensa esta segunda-feira.

O nome de Miguel Roque Bouça estava definido há várias semanas mas o PSD preparava para anunciar a escolha apenas em janeiro, no plenário da concelhia de Águeda.