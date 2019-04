Minigolfe: Surdos de Águeda representam Portugal no mundial na Alemanha

Quatro jogadores da Associação Cultural dos Surdos de Águeda (ACSA) representarão Portugal no Mundial de Minigolfe para Surdos, que decorrerá nos dias 26 e 27 de abril, na cidade de Bamberg, na Alemanha

António Marques (Trofa), Amadeu Costa, medalha de bronze no Europeu de 2018 (Oliveira de Frades), Pedro Carvalheiro, jovem jogador no Europeu de 2018 (Préstimo) e Tiago Melo, medalha de bronze no mundial de 2017 (natural de Oliveira de Frades e residente em Alquerubim, Albergaria à Velha) serão acompanhados pelo treinador/formador Eduardo Sousa. A seleção parte já a 22 para efetuar treinos e adaptar-se às pistas alemãs.

O mundial de minigolfe para surdos conta com um total de 45 jogadores oriundos de sete países: Áustria, Alemanha, Gana, Itália, Portugal, Rússia e Suécia.