Miranda Factory Team renova estatuto UCI

Numa temporada 2020 que se avizinha bastante competitiva, Miranda Factory Team encontra-se a ultimar todos os pormenores para apresentar uma “equipa cheia de talento”.

Pelo segundo ano consecutivo, a formação de Águeda renova o estatuto de equipa UCI – União Ciclista Internacional. Uma vez mais, o seu principal objetivo passa pela presença nas mais variadas competições a nível internacional.

A juntar aos habituais campeonatos nacionais e taças de Portugal de downhill e enduro, estão também em agenda os campeonatos do mundo e taça do mundo de DHi, enduro world series, world e-bike series, Bosch e MTB challenge, entre outras provas de destaque.

Entre as várias novidades a serem apresentadas, durante o mês de fevereiro, é certeza a estreia de uma atleta feminina na formação Miranda Factory Team.

“Este ano estamos sem dúvida com uma ‘dream team’, com atletas jovens e capazes”, considerou o CMO da marca, João Filipe Miranda. “Queremos garantir a nossa notoriedade a nível internacional”. A ideia passa por “trabalhar em conjunto e proximidade”, reforçando “acima de tudo uma equipa coesa e unida”.

Segundo João Filipe Miranda, “o projeto cresceu, foram feitos vários investimentos, no entanto estamos bastante confiantes para a temporada 2020”.

A apresentação oficial da equipa Miranda Factory Team será em Águeda, em local ainda a definir, no próximo dia 21 de fevereiro, com a presença de todos os atletas, equipa técnica, staff e também patrocinadores.

Fotos: Miranda Bike Parts