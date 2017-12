Miranda & Irmão cria a primeira pedaleira modular no mundo

Miranda XMOD é a marca da primeira pedaleira para bicicletas no mundo totalmente modular, fabricada pela Miranda & Irmão, estando disponível no mercado em 2018. Esta inovação permite que todas as peças sejam intercambiáveis, redefinindo o conceito e flexibilidade das pedaleiras, bem como a sua durabilidade e leveza. O produto foi desenvolvido e criado pela Miranda & Irmão, uma das empresas líder mundial em componentes de transmissão para bicicletas.

O design modular deste produto gera “novas oportunidades” para os diversos segmentos de mercado, passando a ser possível aos seus utilizadores a configuração e personalização das bicicletas, sem qualquer limitação – explica a empresa de Águeda.

Foram vários os “desafios ultrapassados” até chegar ao produto final, fruto da “necessidade” de superar a diversidade de modelos e especificações no mercado de bicicletas a nível mundial. Daqui “nasceu a oportunidade para criar um produto universal, completamente intercambiável, com design, leve e resistente”, refere a Miranda & Irmão. Um desafio que a equipa de pesquisa e desenvolvimento da Miranda & Irmão “venceu claramente”.

TESTADA PELOS CICLISTAS

A Miranda XMOD é composta por apenas três peças que, juntas, formam uma pedaleira completa: eixo, spider e crencos. As peças podem ser trocadas com facilidade em todas as variações, trabalhando em perfeita harmonia para alcançar várias configurações adequadas às necessidades dos ciclistas e das suas bicicletas. Há muitas opções de peças, divididas por categorias: bicicleta de estrada, montanha, enduro, downhill, BMX e trekking. Futuramente, esses módulos serão expandidos para oferecer ainda mais possibilidades.

A pedaleira completa pesa menos de 560 gramas e pode ser ainda mais personalizada com 10 opções de crencos Miranda, disponíveis em vários tamanhos e com diversos acabamentos, para dar um toque exclusivo e pessoal a qualquer bicicleta.

As peças da XMOD são produzidas através de processos totalmente automatizados que “garantem a qualidade e as melhores propriedades” para a prática de ciclismo nas “condições mais extremas”.

Enquanto não chega ao mercado, a pedaleira modular continua a ser testada pelos ciclistas profissionais da equipa de estrada Miranda-Mortágua Continental Cycling Team e pelo Vencedor da Taça de Portugal de Downhill, o lusense Vasco Bica (Mealhada) e Zé Manel Borges, campeão nacional de enduro mountain bike e top 10 da prova enduro world series (EWS).

HÁ 65 ANOS NO MERCADO

A Miranda & Irmão tem 65 anos no mercado, um verdadeiro legado no setor que trabalha em estreita colaboração com as melhores marcas e fabricantes do ramo das bicicletas nacional e mundial, produzindo soluções personalizadas com padrões de qualidade, durabilidade e design. É uma marca portuguesa especializada no desenvolvimento de peças de alta gama para bicicletas, com predominância para as e-bikes (bicicletas elétricas).