Moinhos abertos em 8 e 9 de abril

Nos dias 8 e 9 de abril, um fim-de-semana, no âmbito do dia nacional dos Moinhos que se assinala a 7 de abril, terá lugar pelo décimo primeiro ano consecutivo o dia dos moinhos abertos de Portugal, iniciativa organizada pela Rede Portuguesa de Moinhos, com o apoio da TIMS, Sociedade Internacional de Molinologia

“Pretende-se chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, de forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, moleiros, organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas, amigos dos moinhos e população em geral”, referiu Armando Carvalho Ferreira, da Rede Portuguesa de Moinhos.

Nos dias 8 e 9 de abril estarão a funcionar e abertos ao público, para visita gratuita, largas dezenas de moinhos em funcionamento, de todos os tipos, um pouco por todo o país. Cada moinho terá um programa de atividades próprio com visitas guiadas, animações, demonstrações, palestras e outras ações de sensibilização.

MAIS DE TRÊS DEZENAS DE MOINHOS NA REGIÃO

A nível regional regista-se a adesão a esta iniciativa de mais de três dezenas e meia de moinhos, de várias tipologias, em doze concelhos do distrito de Aveiro (Albergaria-a-Velha, Aveiro, Vagos, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, Águeda, Vale de Cambra, Anadia, Arouca, Ílhavo, Mealhada e Castelo de Paiva), assim como num concelho do distrito de Coimbra (Figueira da Foz).

Nesse sentido, com a “indispensável colaboração” dos seus proprietários e o “apoio” de diversas entidades públicas e privadas, estarão abertos ao público os moinhos que constarão do programa detalhado que brevemente estará disponível em www.moinhosdeportugal.org.

“Registe-se o facto da adesão a esta iniciativa se encontrar em crescendo de ano para ano, tanto no número de moinhos aderentes, como do número de visitantes, sendo que nas últimas edições foram contabilizados mais de um milhar de visitantes, somente nos moinhos aderentes da região de Aveiro”, referiu Armando Carvalho Ferreira.

Para mais informações sobre esta iniciativa na região de Aveiro, os interessados devem contactar através do telefone 960045054 ou do correio electrónico moinhosdeportugal@gmail.com.