Monumento ao Pedreiro inaugurado em Talhadas

Uma estátua com dois metros e noventa de altura foi benzida e inaugurada no domingo, depois de uma missa na Ermida da Senhora da Graça.

O monumento é uma homenagem dos pedreiros ainda vivos aos seus antepassados que trabalharam a pedra artesanalmente, para construírem as suas casas e ganharem algum sustento para as suas famílias. Serão largas as centenas ou até milhares de anos de dedicação e sacrifício, devido às condições a que estavam sujeitos e também pelo facto das ferramentas há setenta ou mais anos serem diferentes e não possuíam as máquinas de agora.

Talhadas possui algumas marcas dos antepassados, do seu trabalho em pedra, na igreja, Ermida da Senhora da Graça e numa dezena de casas pequenas com um serviço de cantaria, pertencentes a famílias com mais posses feitas a partir de 1775.

A estátua simboliza um trabalhador que ostenta nas suas mãos um ponteiro e um maço. E pouco mais ferramentas tinham, um ferro chamada alavanca, um pico, marreta e guilhos.

